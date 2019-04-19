"Детройт" подтвердил возвращение Стива Айзермана

"Детройт" в официальном Твиттере подтвердил возвращение Стива Айзермана на пост генерального менеджера. Бывший капитан команды уже занимал пост вице-президента и генменеджера "Ред Уингз" с 2006 по 2010 год. С 2010 по 2019-й он работал на аналогичных должностях в "Тампа-Бэй".

В бытность хоккеистом Айзерман провел всю карьеру в "Детройте" - с 1983 по 2006 год.

Предшественник Айзермана Кен Холланд пошел на повышение и занял пост старшего вице-президента и старшего советника по хоккейным операциям.