«Детройт» подтвердил обмен Наместникова в «Даллас»

Форвард «Детройта» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Далласе», сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен на 29-летнего россиянина «Старз» отдали выбор в четвертом раунде драфта-2024. Контракт Наместникова с «Детройтом», по которому он получал 2 млн долларов за сезон, истекал предстоящим летом.

В текущем сезоне Наместников провел 60 матчей, в которых набрал 25 (13+12) очков.