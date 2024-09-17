«Детройт» подписал новый контракт с Раймондом на 8 лет, хоккеист заработает 64,6 миллиона долларов

«Детройт» объявил о подписании нового контракта с нападающим Лукасом Раймондом.

Соглашение с 22-летним шведом рассчитано на 8 лет, средняя зарплата игрока составит 8,075 миллиона долларов в год. Всего хоккеист заработает 64,6 миллиона долларов.

Раймонд был выбран «Детройтом» под 4-м номером драфта НХЛ-2020. В сезоне-2023/24 форвард набрал 72 (31+41) очка в 82 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.

После завершения сезона-2023/24 нападающий стал ограниченно свободным агентом.