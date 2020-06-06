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«Детройт» подписал контракт новичка с Юханссоном

07:16

«Детройт» объявил о подписании контракта новичка с защитником «Фэрьестада» Альбертом Юханссоном. Соглашение с 19-летним шведом рассчитано на 3 года.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2019 году под общим 60-м номером во 2-м раунде.

В минувшем сезоне он играл SHL — 42 матча и 13 (2+11) очков.

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