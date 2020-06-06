«Детройт» подписал контракт новичка с Юханссоном

«Детройт» объявил о подписании контракта новичка с защитником «Фэрьестада» Альбертом Юханссоном. Соглашение с 19-летним шведом рассчитано на 3 года.

The Detroit #RedWings today signed defenseman Albert Johansson to a three-year entry-level contract.



Details: https://t.co/ZoVyxWoXJE pic.twitter.com/2xqnKX4s7H — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) June 5, 2020

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2019 году под общим 60-м номером во 2-м раунде.

В минувшем сезоне он играл SHL — 42 матча и 13 (2+11) очков.