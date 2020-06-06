«Детройт» подписал контракт новичка с Юханссоном
07:16
«Детройт» объявил о подписании контракта новичка с защитником «Фэрьестада» Альбертом Юханссоном. Соглашение с 19-летним шведом рассчитано на 3 года.
The Detroit #RedWings today signed defenseman Albert Johansson to a three-year entry-level contract.— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) June 5, 2020
Details: https://t.co/ZoVyxWoXJE pic.twitter.com/2xqnKX4s7H
Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2019 году под общим 60-м номером во 2-м раунде.
В минувшем сезоне он играл SHL — 42 матча и 13 (2+11) очков.
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