«Детройт» подписал контракт новичка с Эдвинссоном

«Детройт» подписал трехлетний контракт новичка со шведским защитником Симоном Эдвинссоном, информирует сайт клуба. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

19-летний игрок был выбран клубом под общим шестым номером на драфте НХЛ-2021.

В этом сезоне Эдвинссон провел 44 матча за «Фрелунду» в регулярном чемпионате Швеции, в которых набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «+13». В 5 матчах плей-офф у него 2 (0+2) очка.

В матчах МЧМ-22, который был отменен из-за ковида, он набрал 3 (1+2) очка. Кроме того, сообщалось, что он отказался от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.