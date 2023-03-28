«Детройт» подписал контракт новичка с 20-летним Валлиндером

Защитник Вильям Валлиндер подписал контракт новичка с «Детройтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 20-летним шведом рассчитано на три года, начиная с сезона-2023/24. В текущем сезоне он будет играть за фарм-клуб в АХЛ «Гранд-Рапидс».

В текущем сезоне Валлиндер провел 50 матчей за шведский «Регле», в которых набрал 26 (7+19) очков.