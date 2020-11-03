«Детройт» подписал четырехлетний контракт с Мантой на 22,8 миллиона

«Детройт» заключил новое четырехлетнее соглашение с форвардом Энтони Мантой, сообщает официальный сайт клуба. Общая сумма контракта — 22,8 миллиона долларов.

По информации журналиста Дэвида Паньотты, в первый год Манта получит 4,5 миллиона, во второй — 5,3 миллиона, в третий и четвертый — по 6,5 миллиона.

В сезоне-2019/20 Манта провел 43 матча регулярного сезона и набрал 38 (16+22) очков.