«Детройт» по буллитам обыграл «Оттаву»

«Детройт» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Победитель определился в серии буллитов.

Российские игроки «Сенаторз» Артем Анисимов и Владислав Наместников очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оттава» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бертуцци — 16 (Гронек, Фаббри), 14:55 — 1:0. Ларкин — 11 (бол., Гронек, Бертуцци), 25:32 — 2:0. Ткачак — 14 (Уайт), 25:54 — 2:1. Уайт — 4 (бол., Райлли, Эннис), 30:42 — 2:2.

Победный буллит: Ларкин.

Вратари: Бернье — Хегберг.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (6+8+10+4) — 31 (10+9+10+2).

Наши: — - Анисимов (13.37/3/0), Наместников (14.04/1/0).

11 января. Детройт. Little Caesars Arena.