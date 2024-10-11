«Детройт» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В следующем матче «Детройт» дома встретится с «Нэшвиллом», а «Питтсбург» на выезде сыграет с «Торонто». Обе игры пройдут 13 октября.