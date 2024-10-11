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Сегодня, 07:37

«Детройт» — «Питтсбург»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В следующем матче «Детройт» дома встретится с «Нэшвиллом», а «Питтсбург» на выезде сыграет с «Торонто». Обе игры пройдут 13 октября.

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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 3 2 1 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Питтсбург 2 1 1 2
4 Айлендерс 1 0 1 1
5 Каролина 0 0 0 0
6 Вашингтон 0 0 0 0
7 Филадельфия 0 0 0 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 1 1 0 2
2 Бостон 2 1 1 2
3 Флорида 2 1 1 2
4 Монреаль 2 1 1 2
5 Торонто 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Детройт 1 0 1 0
8 Баффало 3 0 3 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 2 2 0 4
2 Сент-Луис 2 2 0 4
3 Виннипег 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Миннесота 1 1 0 2
6 Нэшвилл 1 0 1 0
7 Чикаго 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Лос-Анджелес 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
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6 Анахайм 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
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11.10 02:00
Нью-Джерси – Торонто
 2 : 4
11.10 02:00
Оттава – Флорида
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11.10 02:00
Баффало – Лос-Анджелес
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Бостон – Монреаль
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Айлендерс – Юта
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 3 : 4
11.10 03:00
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Миннесота – Коламбус
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 4 : 5 ОТ
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