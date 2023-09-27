«Детройт» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матчей клубов НХЛ (видео)
«Детройт» и «Питтсбург» сыграют в выставочном матче НХЛ в среду, 27 сентября. Матч пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене». Начало игры — в 02.00 по московскому времени.
Матч «Детройт» — «Питтсбург» не покажут в России по телевидению. Посмотреть игру клубов НХЛ можно в социальной сети «ВКонтакте». Прямая трансляция стартует в 01.55 по московскому времени.
В составе «Ред Уингз» выступают двое российских хоккеистов — Клим Костин, которого обменяли из «Эдмонтона» летом, и Артем Анисимов. Центральный нападающий находится в «Детройте» на просмотровом контракте.
В составе «Пингвинз» также два российских хоккеиста — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Евгений Малкин. Саморуков, подписавший односторонний контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» «Уилкс-Берри», получил шанс сыграть за основную команду в рамках предсезонной серии клубов НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -