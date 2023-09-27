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«Детройт» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матчей клубов НХЛ (видео)

«Детройт» и «Питтсбург» сыграют в выставочном матче НХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Детройт» и «Питтсбург» сыграют в выставочном матче НХЛ в среду, 27 сентября. Матч пройдет в Детройте на «Литл Сесарс Арене». Начало игры — в 02.00 по московскому времени.

Матч «Детройт» — «Питтсбург» не покажут в России по телевидению. Посмотреть игру клубов НХЛ можно в социальной сети «ВКонтакте». Прямая трансляция стартует в 01.55 по московскому времени.

В составе «Ред Уингз» выступают двое российских хоккеистов — Клим Костин, которого обменяли из «Эдмонтона» летом, и Артем Анисимов. Центральный нападающий находится в «Детройте» на просмотровом контракте.

В составе «Пингвинз» также два российских хоккеиста — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Евгений Малкин. Саморуков, подписавший односторонний контракт с фарм-клубом «Питтсбурга» «Уилкс-Берри», получил шанс сыграть за основную команду в рамках предсезонной серии клубов НХЛ.

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