«Питтсбург» без Малкина обыграл «Детройт», Пономарев забил в пустые ворота

«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в выставочном матче НХЛ — 5:1.

У гостей дважды забил Ноэль Аккиари, по одному голу у Дрю О'Коннора, Ларса Эллера и Василия Пономарева (россиянин забросил в пустые ворота).

Единственный гол хозяев на счету Лукаса Раймонда.

Лидеры «Питтсбурга» россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби пропустили встречу.

2 октября команды проведут между собой еще один предсезонный матч. Начало игры — в 2.00 (мск).