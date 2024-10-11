Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Это его первые очки в новом сезоне.

«Питтсбург» одержали первую победу в первых двух матчах на старте сезона. Для «Ред Уингз» это была первая игра.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Дебринкэт — 1 (Раймонд, Ларкин), 3:46 — 1:0. Бовилье — 1 (Кросби, Пулюярви), 15:02 — 1:1. Бовилье — 2 (Петтерссон, Кросби), 22:55 — 1:2. О`Коннор — 1 (Малкин, Карлссон), 23:53 — 1:3. Петтерссон — 1, 25:28 — 1:4. Тарасенко — 1 (Зайдер, Дебринкэт), 32:32 — 2:4. Карлссон — 1 (бол., Летанг, Малкин), 41:42 — 2:5. Дебринкэт — 2 (бол., Густафссон, Раймонд), 48:13 — 3:5. Хэйс — 1 (Гласс, Аччиари), 52:21 — 3:6.

Вратари: Тэлбот (Хуссо, 25:28) — Бломквист.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 32 (13+11+8) — 28 (7+14+7).

Наши: Тарасенко (13.50/4/0) — Малкин (16.06/3/0).

11 октября. Детройт. Little Caesars Arena.