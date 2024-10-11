Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Детройт»
«Питтсбург» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. Это его первые очки в новом сезоне.
«Питтсбург» одержали первую победу в первых двух матчах на старте сезона. Для «Ред Уингз» это была первая игра.
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«Детройт» — «Питтсбург» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
Голы: Дебринкэт — 1 (Раймонд, Ларкин), 3:46 — 1:0. Бовилье — 1 (Кросби, Пулюярви), 15:02 — 1:1. Бовилье — 2 (Петтерссон, Кросби), 22:55 — 1:2. О`Коннор — 1 (Малкин, Карлссон), 23:53 — 1:3. Петтерссон — 1, 25:28 — 1:4. Тарасенко — 1 (Зайдер, Дебринкэт), 32:32 — 2:4. Карлссон — 1 (бол., Летанг, Малкин), 41:42 — 2:5. Дебринкэт — 2 (бол., Густафссон, Раймонд), 48:13 — 3:5. Хэйс — 1 (Гласс, Аччиари), 52:21 — 3:6.
Вратари: Тэлбот (Хуссо, 25:28) — Бломквист.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 32 (13+11+8) — 28 (7+14+7).
Наши: Тарасенко (13.50/4/0) — Малкин (16.06/3/0).
11 октября. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|5
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ