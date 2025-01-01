«Питтсбург» проиграл «Детройту», у Тарасенко голевой пас

«Питтсбург» на выезде уступил «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей два гола забил Дрю О`Коннор, результативный пас на счету Сидни Кросби. У хозяев голевой передачей отметился Владимир Тарасенко, который набрал 14-е (4+10) очков в 36 матчах сезона.

«Питтсбург» с 39 очками занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Детройт» с 34 очками — на 14-й строчке.