«Питтсбург» проиграл «Детройту». Малкин набрал 2 очка

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«Питтсбург» на выезде проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Детройт» набрал 73 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 8-й строчке — 82 очка.