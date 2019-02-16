"Детройт" отыгрался с 1:5, но уступил "Филадельфии" в оверайтме

"Филадельфия" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победила "Детройт" (6:5 ОТ).

В начале третьего периода "Летчики" вели в счете 5:1, но затем пропустили 4 четыре шайбы подряд, в том числе за 7 секунд до окончания основного времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Детройт" – 6:5 ОТ (1:1, 2:0, 2:4, 1:0)

Голы: Гостисбеер – 6 (Патрик, Лотон), 4:34 – 1:0. Нюквист – 15 (Бертуцци, Грин), 14:07 – 1:1. Конекны – 16 (бол., Проворов, Кутюрье), 22:59 – 2:1. Лотон – 8 (Симмондс, Патрик), 24:02 – 3:1. Ворачек – 15 (Линдблум), 40:31 – 4:1. Патрик – 12 (Симмондс, Макдональд), 41:24 – 5:1. Бертуцци – 14 (Ларкин), 42:39 – 5:2. Ванек – 12, 43:23 – 5:3. Манта – 13 (Декейсер, Эн), 48:36 – 5:4. Манта – 14 (Грин, Крунвалль), 59:53 – 5:5. Конекны – 17 (Кутюрье, Гостисбеер), 61:27 – 6:5.

Вратари: Харт – Ховард (Бернье, 41:24, 58:30 – 59:23).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 32 (13+7+10+2) – 38 (11+9+18+0).

Наши: Проворов (24.41/0/-2) – -.

16 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center.