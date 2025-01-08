«Детройт» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Детройт» обыграл «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

За «Ред Уингз» забросили Дилан Ларкин, Джо Велено и Патрик Кейн. Авторами голов «Сенаторз» стали Тома Шабо и Брэди Ткачук.

«Детройт» набрал 40 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции, «Оттава» идет 10-й с 41 баллом.