Гол Кейна в овертайме принес «Детройту» победу над «Оттавой»

«Детройт» на своем льду переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Ред Уингз» одержали пятую победу подряд.

«Детройт» с 40 очками в 40 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 41 очко в 39 играх.