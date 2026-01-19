«Детройт» победил «Оттаву» в овертайме

«Детройт» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Аксель Сандин Пелликка, Лукас Раймонд, Джеймс ван Римсдайк и Алекс Дебринкэт (в овертайме). У гостей забили Дрейк Батерсон, Дилан Козенс и Шейн Пинто.

«Детройт» с 64 очками после 50 игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Оттава» (51 очко после 48 матчей) занимает 13-е место.

В следующем матче «Детройт» 22 января сыграет с «Торонто» на выезде. «Оттава» 21 января встретится в гостях с «Коламбусом».