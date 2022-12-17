«Оттава» победила «Детройт», Дебринкэт и Ткачак сделали по три голевых передачи

«Оттава» в гостях победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

В составе «Сенаторов» по три голевые передачи сделали нападающий Алекс Дебринкэт и Брэди Ткачак. Дубль на счету форварда Дрейка Батерсона.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на льду около 20 минут и заработал показатель полезности «минус» 1.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оттава» — 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Голы: Велено — 4 (Кубалик, Седерблом), 2:32 — 1:0. Батерсон — 9 (Дебринкэт, Пинто), 12:47 — 1:1. Эрне — 5 (Уолман, Сутер), 14:56 — 2:1. Шабо — 7 (бол., Дебринкэт, Ткачак), 18:42 — 2:2. Батерсон — 10 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 21:40 — 2:3. Гронек — 7 (бол., Перрон, Раймонд), 32:14 — 3:3. Жиру — 13 (бол.), 48:14 — 3:4. Мотт — 3 (мен., Келли), 52:48 — 3:5. Уотсон — 2 (мен., п.в., Жиру), 56:49 — 3:6.

Вратари: Хуссо (55:55 — 56:30, 56:43 — 56:49) — Тэлбот.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 32 (12+6+14) — 28 (9+11+8).

Наши: — - Зайцев (20.31/0/-1).

17 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.