«Детройт» проиграл «Оттаве». Джозеф оформил хет-трик

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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Рел Уингз» потерпели пятое подряд поражение.

Нападающий «Сенаторз» Мэттью Джозеф поучаствовал в четырех голах своей команды, оформив хет-трик и сделав одну голевую пережачу.

Российский защитник Артем Зуб сыграл 22 минуты 56 секунд, отметившись четырьмя бросками и шестью силовыми приемами.