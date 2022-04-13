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Сегодня, 05:17

«Детройт» проиграл «Оттаве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Сенаторз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.

Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 73 23 50 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Сент-Луис 73 43 30 96
3 Миннесота 71 44 27 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 - : -
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 - : -
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 - : -
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 - : -
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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