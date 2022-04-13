«Детройт» проиграл «Оттаве»

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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Сенаторз» прервали неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев результативными действиями не отметился.