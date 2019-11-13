«Детройт» одолел «Анахайм» в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» принимал «Детройт». Гости победили в овертайме со счетом 4:3. Победная шайба на счету защитника «Ред Уингз» Денниса Чоловски.

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«Анахайм» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Сильверберг — 8 (Хенрик), 20:20 — 1:0. Махура — 1 (Хенрик, Каше), 20:49 — 2:0. Гронек — 4 (Боуи, Бертуцци), 31:33 — 2:1. Фаулер — 4 (Гецлаф, Каше), 33:48 — 3:1. Атанасиу — 3 (Филппула, Грин), 37:21 — 3:2. Ларкин — 6 (бол., Бертуцци, Манта), 59:23 — 3:3. Чоловски — 2 (Фаббри), 62:04 — 3:4.

Вратари: Миллер — Бернье (57:48 — 59:23).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 27 (9+12+5+1) — 36 (10+8+15+3).

Наши: — - -.

13 ноября. Анахайм. Honda Center.

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