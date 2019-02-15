"Детройт" обыграл "Оттаву" в юбилейном матче Ховарда

"Детройт" на своем льду выиграл у "Оттавы" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Это вторая подряд победа "Ред Уингз" и второе поражение "Сенаторз" кряду.

Эта игра стала 500-й в карьере для вратаря "Детройта" Джимми Ховарда.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Оттава" - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Атанасиу - 19 (Манта, Ларкин), 10:44 - 1:0. Ткачак - 13 (Уайт, Шабо), 16:24 - 1:1. Атанасиу - 20 (буллит), 17:42 - 2:1. Дюшен - 26 (Балцерс, Тирни), 33:39 - 2:2. Нильсен - 9 (Хелм), 37:00 - 3:2.

Вратари: Ховард - Нильссон (58:26).

Штраф: 11 - 13.

Броски: 29 (14+9+6) - 42 (14+16+12).

15 февраля. Детройт. Little Caesars Arena