"Детройт" обыграл "Нью-Джерси" и продлил победную серию

"Детройт" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Ред Уингз" одержал четвертую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" - "Нью-Джерси" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Декейсер - 5 (Ларкин, Бертуцци), 13:38 - 1:0. Ларкин - 31 (Бертуцци, Манта), 22:12 - 2:0. Бертуцци - 19 (п.в.), 57:25 - 3:0. Атанасиу - 30 (Фрк, Декейсер), 58:33 - 4:0.
Вратари: Бернье (Ховард, 40:00) - Блэквуд (57:06 - 57:25).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 33 (15+11+7) - 28 (8+13+7).
30 марта. Детройт. Little Caesars Arena.
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