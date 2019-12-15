«Детройт» обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Филадельфию»

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Детройту» — 1:2. Победный гол на счету Майкла Грина.

В параллельной встрече «Миннесота» победила «Филадельфию» — 4:1. На счету защитника «летчиков» Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и блокшот за 22.43 на льду. У Михаила Воробьева силовой прием за 12.49.

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