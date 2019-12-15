НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Детройт» обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Филадельфию»

05:45
Теги:

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Детройту» — 1:2. Победный гол на счету Майкла Грина.

В параллельной встрече «Миннесота» победила «Филадельфию» — 4:1. На счету защитника «летчиков» Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и блокшот за 22.43 на льду. У Михаила Воробьева силовой прием за 12.49.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир