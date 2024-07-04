«Детройт» объявил о подписании Тарасенко
Российский нападающий Владимир Тарасенко стал игроком «Детройта».
«Ред Уингз» подписали с 32-летним россиянином, который на этой неделе стал неограниченно свободным агентом, двухлетний контракт с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год.
Сезон-2023/24 Тарасенко начинал в «Оттаве». Он сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (17+24) очко.
В марте 2024 года его обменяли во «Флориду», в составе которой российский форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате за «Пантерз» он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (6+8) очков, а также отметился пятью голами и четырьями результативными передачами в 24 встречах плей-офф.
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|0
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|0
|0
|0
|0
|7
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|8
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|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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