«Детройт» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

«Нью-Джерси» набрал 34 очка в 26 матчах и лидирует в Восточной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке — 22 очка в 23 играх.