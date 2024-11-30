«Детройт» проиграл «Нью-Джерси», Тарасенко забил гол и сделал голевую передачу
«Детройт» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.
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Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Голы: Тарасенко — 3 (бол., Питри, Комфер), 3:41 — 1:0. Раймонд — 7 (Тарасенко, Каспер), 9:22 — 2:0. Хэмилтон — 4 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 16:05 — 2:1. Майер — 8 (бол., Л. Хьюз, Татар), 18:00 — 2:2. Мотт — 1 (Чиаро, Комфер), 21:26 — 3:2. Хишир — 14 (Майер, Ковачевич), 31:10 — 3:3. Ноесен — 11, 36:49 — 3:4. Д. Хьюз — 9 (бол., Хэмилтон, Братт), 43:05 — 3:5. Холл — 1 (Копп), 43:27 — 4:5.
Вратари: Тэлбот (58:16) — Маркстрем.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 29 (13+6+10) — 30 (7+17+6).
Наши: Тарасенко (17.16/4/+2) — -.
29 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|16
|10
|34
|2
|Каролина
|23
|16
|7
|33
|3
|Вашингтон
|23
|16
|7
|33
|4
|Рейнджерс
|22
|12
|10
|25
|5
|Филадельфия
|24
|11
|13
|25
|6
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|7
|Айлендерс
|24
|8
|16
|22
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|24
|14
|10
|29
|2
|Торонто
|22
|13
|9
|28
|3
|Тампа-Бэй
|22
|12
|10
|26
|4
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|5
|Баффало
|23
|11
|12
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|23
|18
|5
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|31
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
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|30.11
|02:00
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Бостон – Питтсбург
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|30.11
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|
Вегас – Виннипег
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|30.11
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|
Даллас – Колорадо
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|30.11
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Юта – Эдмонтон
|- : -
|30.11
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