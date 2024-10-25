«Детройт» выиграл у «Нью-Джерси»
«Детройт» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.
Форвард «Детройта» Патрик Кейн забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
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«Детройт» — «Нью-Джерси» — 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Голы: Хишир — 6 (бол., Братт), 12:11 — 0:1. Фишер — 1 (Копп), 18:09 — 1:1. Дебринкэт — 3, 18:34 — 2:1. Хаула — 3 (бол., Майер, Л. Хьюз), 24:59 — 2:2. Ларкин — 4 (бол., Кейн, Раймонд), 49:46 — 3:2. Хишир — 7 (бол., Д. Хьюз, Хэмилтон), 51:41 — 3:3. Кейн — 2 (бол., Раймонд, Дебринкэт), 56:28 — 4:3. Расмуссен — 1 (п.в., Эдвинссон), 59:48 — 5:3.
Вратари: Тэлбот — Маркстрем (58:53 — 59:48).
Штраф: 22 — 20.
Броски: 20 (8+6+6) — 40 (15+14+11).
Наши: Тарасенко (15.59/0/0) — -.
25 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|11
|2
|Нью-Джерси
|10
|5
|5
|11
|3
|Вашингтон
|6
|5
|1
|10
|4
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|5
|Каролина
|5
|3
|2
|6
|6
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|7
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|8
|Филадельфия
|7
|1
|6
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|2
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|7
|4
|3
|8
|4
|Детройт
|7
|4
|3
|8
|5
|Торонто
|8
|4
|4
|8
|6
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|7
|Бостон
|8
|3
|5
|7
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|7
|5
|2
|12
|3
|Даллас
|8
|6
|2
|12
|4
|Сент-Луис
|8
|5
|3
|10
|5
|Юта
|7
|4
|3
|9
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|6
|5
|1
|11
|2
|Вегас
|7
|4
|3
|9
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|8
|5
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|6
|Анахайм
|6
|3
|3
|7
|7
|Эдмонтон
|7
|2
|5
|5
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Рейнджерс – Флорида
|1 : 3
|25.10
|02:00
|
Торонто – Сент-Луис
|1 : 5
|25.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|2 : 4
|25.10
|02:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|5 : 3
|25.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|2 : 5
|25.10
|04:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|25.10
|04:00
|
Калгари – Каролина
|- : -
|25.10
|05:00
|
Сиэтл – Виннипег
|- : -
|25.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -