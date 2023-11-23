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Сегодня, 05:27

«Детройт» обыграл «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дэвилз» потерпели второе поражение подряд.

Нападающий Робби Фаббри забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Раймонд — 8 (Фаббри, Комфер), 16:58 — 1:0. Ларкин — 6 (Дебринкэт), 17:18 — 2:0. Фаббри — 4 (Спронг, Велено), 18:10 — 3:0. Зайдер — 2 (бол., Спронг, Уолман), 29:05 — 4:0.

Вратари: Лион — Ванечек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (10+11+7) — 16 (7+7+2).

23 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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 - : -
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Питтсбург – Рейнджерс
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Детройт – Нью-Джерси
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Вашингтон – Баффало
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