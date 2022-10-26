«Детройт» дома проиграл «Нью-Джерси»

«Детройт» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6. Встреча прошла на льду «Литл Сесарс Арены» в Детройте.

«Дэвилз» и «Ред Уингз» набрали по 8 очков и идут на 9-м и 10-м месте в Восточной конференции соответственно.