«Детройт» дома проиграл «Нэшвиллу»

«Детройт» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У «Предаторз» забили Майкл Бантинг, Роман Йоси, Ник Бланкенбург, Эрик Хаула, Райан О`Райлли и Стивен Стэмкос. У «Ред Уингз» отличились Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Бен Чиаро.

«Нэшвилл» набрал 18 очков в 23 матчах и занимает последнее место в Западной конференции. «Детройт» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 27 очков в 24 играх.