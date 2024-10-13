«Детройт» выиграл у «Нэшвилла»

«Детройт» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Предаторз» потерпели второе поражение подряд на старте сезона.

Заброшенными шайбами отметились Джейти Компер, Дилан Ларкин и Эндрю Копп. Российский нападающий «Ред Уингз» Владимир Тарасенко сыграл 11 с половиной минут и отметился одним броском по воротам соперника.

«Детройт» с 2 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке в Западной конференции.