«Детройт» проиграл «Нэшвиллу». Наместников отметился голевой передачей
«Нэшвилл» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Предаторз» прервали пятиматчевую победную серию «Ред Уингз».
Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников отметился голевой передачей.
«Нэшвилл» занимает 5-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции.
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Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Джохансен — 7 (бол., Дюшен, Йоси), 12:32 — 0:1. Йоси — 8 (Фаббро, Джохансен), 17:43 — 0:2. Фаббри — 6 (бол., Сутер, Зайдер), 29:58 — 1:2. Казинс — 3 (Йоси), 42:33 — 1:3. Толванен — 3 (Фаббро, Джохансен), 47:07 — 1:4. Расмуссен — 2 (Эрне, Наместников), 48:57 — 2:4. Фаббро — 1 (п.в., Боровицки), 59:29 — 2:5.
Вратари: Неделькович (56:36 — 59:29) — Риттих.
Штраф: 16 — 14.
Броски: 16 (3+5+8) — 33 (11+14+8).
Наши: Наместников (19.14/1/+1) — Тренин (14.07/3/0).
8 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.
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