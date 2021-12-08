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«Детройт» проиграл «Нэшвиллу». Наместников отметился голевой передачей

05:43
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«Нэшвилл» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Предаторз» прервали пятиматчевую победную серию «Ред Уингз».

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников отметился голевой передачей.

«Нэшвилл» занимает 5-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 8-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Джохансен — 7 (бол., Дюшен, Йоси), 12:32 — 0:1. Йоси — 8 (Фаббро, Джохансен), 17:43 — 0:2. Фаббри — 6 (бол., Сутер, Зайдер), 29:58 — 1:2. Казинс — 3 (Йоси), 42:33 — 1:3. Толванен — 3 (Фаббро, Джохансен), 47:07 — 1:4. Расмуссен — 2 (Эрне, Наместников), 48:57 — 2:4. Фаббро — 1 (п.в., Боровицки), 59:29 — 2:5.

Вратари: Неделькович (56:36 — 59:29) — Риттих.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 16 (3+5+8) — 33 (11+14+8).

Наши: Наместников (19.14/1/+1) — Тренин (14.07/3/0).

8 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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