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«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт»

06:07
Пекка Ринне в матче против «Детройта» отразил все броски по своим воротам. Фото nhl.com
Пекка Ринне в матче против «Детройта» отразил все броски по своим воротам. Фото nhl.com
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля на выезде обыграл «Детройт» (2:0). Гости вырвали победу в третьем периоде благодаря голам Филипа Форсберга и Эли Толванена.

Финский вратарь «Предаторз» Пекка Ринне отразил все 24 броска по своим воротам.

После этой победы «Нэшвилл» поднялся на шестое место в Центральном дивизионе с 16 очками, «Детройт» остался на последнем месте (13 очков).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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