«Нэшвилл» всухую обыграл «Детройт»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля на выезде обыграл «Детройт» (2:0). Гости вырвали победу в третьем периоде благодаря голам Филипа Форсберга и Эли Толванена.

Финский вратарь «Предаторз» Пекка Ринне отразил все 24 броска по своим воротам.

После этой победы «Нэшвилл» поднялся на шестое место в Центральном дивизионе с 16 очками, «Детройт» остался на последнем месте (13 очков).