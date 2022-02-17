«Детройт» может обменять Наместникова в дедлайн

«Детройт» готов рассмотреть варианты обмена нападающего Владислава Наместникова, сообщает TFP.

Контракт 29-летнего россиянина с «Красными крыльями», по которому он получает 2 миллиона долларов за сезон, истекает предстоящим летом. И клуб пока не вел с ним переговоры о продлении соглашения.

При этом утверждается, что «Детройт» хотел бы сохранить права на игрока и пойдет на обмен только в случае выгодного предложения.

В этом регулярном чемпионате Наместников провел 49 матчей и набрал 23 (13+10) очков.