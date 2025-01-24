«Детройт» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» (4:2).

В составе «Ред Уингз» отличились Джонатан Берггрен, Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп и Дилан Ларкин, Владимир Тарасенко оформил результативную передачу. У «Канадиенс» шайбы забросили Кирби Дак и Кайден Гюле.