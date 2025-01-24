Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

«Детройт» переиграл «Монреаль», Тарасенко набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Детройт» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ред Уингз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Теперь у него 20 (6+14) очков в этом сезоне.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Монреаль Канадиенс
Читайте также
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Захарова назвала черную трансплантологию любимым развлечением Запада
В России запустили в опытную эксплуатацию первый в мире вертопорт
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сиэтл» — «Вашингтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Оттава 48 24 24 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
Результаты / календарь
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
24.01 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 0
24.01 03:00
Рейнджерс – Филадельфия
 6 : 1
24.01 03:00
Детройт – Монреаль
 4 : 2
24.01 03:00
Каролина – Коламбус
 7 : 4
24.01 04:00
Сент-Луис – Вегас
 - : -
24.01 04:00
Миннесота – Юта
 - : -
24.01 05:00
Калгари – Баффало
 - : -
24.01 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
24.01 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 - : -
24.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 - : -
24.01 06:30
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости