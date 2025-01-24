«Детройт» переиграл «Монреаль», Тарасенко набрал одно очко

«Детройт» выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Ред Уингз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Теперь у него 20 (6+14) очков в этом сезоне.