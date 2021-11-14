«Детройт» в овертайме победил «Монреаль»
05:57
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.
У «Канадиенс» отличились Райан Полинг и Крис Уидман. В составе «Ред Уингз» дубль на счету Дилана Ларкина, который забросил шайбу в овертайме, а также Пиюса Сутера.
На 20-й минуте встречи вратарь «Канадиенс» Джейк Аллен после столкновения с капитаном «Ред Уингз» Диланом Ларкином не смог продолжить встречу и был заменен на Самуэля Монтембо.
После этого матча «Детройт» с 18 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на 15-й строчке.
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю