«Детройт» в овертайме победил «Монреаль»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 3:2.

У «Канадиенс» отличились Райан Полинг и Крис Уидман. В составе «Ред Уингз» дубль на счету Дилана Ларкина, который забросил шайбу в овертайме, а также Пиюса Сутера.

На 20-й минуте встречи вратарь «Канадиенс» Джейк Аллен после столкновения с капитаном «Ред Уингз» Диланом Ларкином не смог продолжить встречу и был заменен на Самуэля Монтембо.

После этого матча «Детройт» с 18 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на 15-й строчке.