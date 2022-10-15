«Детройт» выиграл у «Монреаля». Дадонов не набрал очков

«Детройт» выиграл у «Монреаля» в матче НХЛ

«Детройт» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Для «Ред Уингз» это была первая игра в этом сезоне.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов сыграл 12 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника при показателе полезности «-1».

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«Детройт» — «Монреаль» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Седерблом — 1 (Расмуссен, Сундквист), 42:33 — 1:0. Расмуссен — 1 (п.в., Копп, Ларкин), 58:59 — 2:0. Мяяття — 1 (п.в., Расмуссен, Сундквист), 59:12 — 3:0.

Вратари: Хуссо — Аллен (57:34 — 58:37, 58:43 — 58:59, 59:03 — 59:12).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (25+9+6) — 29 (10+8+11).

Наши: — - Дадонов (12.02/2/-1).

15 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.