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Сегодня, 06:00

«Миннесота» по буллитам обыграла «Детройт». Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» по буллитам обыграла «Детройт»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б. Победитель определился в серии буллитов.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу, которая стала для него 29-й в этом сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Миннесота» — 5:6 Б (3:2, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Болди — 10 (Фиала, Годро), 1:37 — 0:1. Врана — 2 (Велено), 6:14 — 1:1. Эрикссон Эк — 18, 12:07 — 1:2. Раймонд — 17 (Ледди, Неделькович), 14:09 — 2:2. Врана — 3 (бол., Гронек, Ледди), 18:31 — 3:2. Раймонд — 18 (Ледди, Наместников), 25:52 — 4:2. Зуккарелло — 19 (бол., Сперджен, Хартман), 29:31 — 4:3. Болди — 11 (Годро, Голигоски), 43:04 — 4:4. Капризов — 29 (Дамба, Эрикссон Эк), 52:13 — 4:5. Истерли — 2 (Задина, Велено), 57:09 — 5:5.

Победный буллит: Зуккарелло.

Вратари: Неделькович (65:00) — Тэлбот (65:00).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 34 (10+8+16+0) — 40 (9+9+15+7).

Наши: Наместников (14.31/3/-1) — Капризов (19.10/4/0), Куликов (16.06/0/+1).

11 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 17461 зритель.

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11.03 03:00
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 4 : 5 ОТ
11.03 03:00
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 6 : 3
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