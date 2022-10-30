Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Детройтом»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Детройту» со счетом 1:2.

На гол Кирилла Капризов хозяева ответили дублем Лукаса Рэймонда.

Также Капризов забросил 80-ю шайбу в НХЛ и установил новый рекорд «Миннесоты».

После этого матча «Миннесота» с 7 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Детройт» с 10 очками — на пятой строчке Востока.