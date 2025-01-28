«Детройт» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Шайбы «Кингз» забросили Кевин Фиала и Куинтон Байфилд. У «Ред Уингз» отличились Лукас Раймонд, Алекс Дебринкэт, Элмер Седерблом и Марко Каспер, оформивший дубль.

«Детройт» с 53 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» с 58 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте