«Детройт» победил «Лос-Анджелес», Рэймонд набрал 4 очка

«Детройт» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Шведский нападающий Лукас Рэймонд забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

«Детройт» набрал 53 очка в 50 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 58 очков в 47 играх.