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Сегодня, 05:41

«Детройт» победил «Лос-Анджелес», Рэймонд набрал 4 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ред Уингз» одержали третью победу подряд.

Шведский нападающий Лукас Рэймонд забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

«Детройт» набрал 53 очка в 50 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 58 очков в 47 играх.

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 50 24 26 53
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 51 23 27 51
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 49 21 27 53
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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