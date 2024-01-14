«Лос-Анджелес» проиграл восьмой матч подряд, уступив «Детройту»

«Детройт» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по голу забили Робби Фаббри, Патрик Кейн и Эндрю Копп.

За «Кингз» отличились Куинтон Байфилд (дубль) и Пьер-Люк Дюбуа. Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на льду 19 минут 20 секунд и завершил игру с показателем полезности «-2».

«Лос-Анджелес» проиграл восьмой матч подряд и занимает шестое место на «Западе» с 48 очками. «Детройт» находится на 10-й строчке «Востока» (47).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

Голы: Ларкин — 15 (Перрон), 2:44 — 1:0. Байфилд — 11 (бол., Копитар, Фиала), 6:58 — 1:1. Ларкин — 16 (бол., Кейн, Гостисбеер), 29:17 — 2:1. Фаббри — 13 (Спронг, Велено), 36:22 — 3:1. Кейн — 7 (Дебринкэт, Питри), 37:26 — 4:1. Копп — 7 (Фишер, Питри), 39:47 — 5:1. Дюбуа — 8 (бол., Лафферье, Дано), 43:07 — 5:2. Байфилд — 12 (бол., Копитар, Фиала), 45:38 — 5:3.

Вратари: Лион — Тэлбот (Риттих, 40:00, 56:27).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (8+19+3) — 36 (9+10+17).

Наши: — - Гавриков (19.20/2/-2).

14 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.