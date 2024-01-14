«Лос-Анджелес» проиграл восьмой матч подряд, уступив «Детройту»
«Детройт» дома обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
За «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по голу забили Робби Фаббри, Патрик Кейн и Эндрю Копп.
За «Кингз» отличились Куинтон Байфилд (дубль) и Пьер-Люк Дюбуа. Российский защитник команды Владислав Гавриков провел на льду 19 минут 20 секунд и завершил игру с показателем полезности «-2».
«Лос-Анджелес» проиграл восьмой матч подряд и занимает шестое место на «Западе» с 48 очками. «Детройт» находится на 10-й строчке «Востока» (47).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)
Голы: Ларкин — 15 (Перрон), 2:44 — 1:0. Байфилд — 11 (бол., Копитар, Фиала), 6:58 — 1:1. Ларкин — 16 (бол., Кейн, Гостисбеер), 29:17 — 2:1. Фаббри — 13 (Спронг, Велено), 36:22 — 3:1. Кейн — 7 (Дебринкэт, Питри), 37:26 — 4:1. Копп — 7 (Фишер, Питри), 39:47 — 5:1. Дюбуа — 8 (бол., Лафферье, Дано), 43:07 — 5:2. Байфилд — 12 (бол., Копитар, Фиала), 45:38 — 5:3.
Вратари: Лион — Тэлбот (Риттих, 40:00, 56:27).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 30 (8+19+3) — 36 (9+10+17).
Наши: — - Гавриков (19.20/2/-2).
14 января. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41