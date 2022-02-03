«Детройт» проиграл «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Кингз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду 14 минут 19 секунд. Результативными действиями не отметился.

«Лос-Анджелес» идет на 6-м месте в Западной конференции. «Детройт» располагается на 9-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Лос-Анджелес» — 3:5 (1:0, 0:2, 2:3)

Голы: Расмуссен — 5 (Задина, Гронек), 17:05 — 1:0. Дано — 11 (Странд, Мур), 32:47 — 1:1. Калиев — 8 (Лизотт, Странд), 38:11 — 1:2. Бертуцци — 22 (Линдстрем, Ларкин), 48:39 — 2:2. Дано — 12 (Мур, Арвидссон), 52:12 — 2:3. Арвидссон — 13 (п.в., Копитар, Даути), 58:33 — 2:4. Велено — 4 (Ганье, Дж. Смит), 59:13 — 3:4. Кемпе — 19 (п.в.), 59:50 — 3:5.

Вратари: Неделькович (57:48 — 58:33, 59:20 — 59:50) — Куик.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 25 (5+8+12) — 45 (13+22+10).

Наши: Наместников (14.19/0/0) — -.

3 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.