«Детройт» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» переиграл «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин и Кейл Макар.

Единственную шайбу за «Ред Уингз» забросил Лукас Рэймонд.

«Колорадо» набрал 30 очков и занимает 9-е место на «Западе», «Детройт» с 24 очками идет 15-м в Восточной конференции.