«Колорадо» в гостях победил «Детройт», Ничушкин забросил шайбу

«Колорадо» на выезде одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Эвеланш» шайбы забросили Валерий Ничушкин и Кейл Макар. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 29 из 30 бросков соперников по своим воротам.

Автором единственного гола «Ред Уингз» стал Лукас Рэймонд.

«Колорадо» с 30 очками за 28 встреч занимает 9-е место в Западной конференции, «Детройт» набрал 24 очка в 27 матчах и идет 15-м на «Востоке».