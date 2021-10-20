«Детройт» выиграл у «Коламбуса» благодаря двум очкам Наместникова

«Детройт» выиграл у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блю Джэкетс» потерпели первое поражение в сезоне.

Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился голом и голевой передачей. Теперь на его счету две заброшенные шайбы в этом сезоне.

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Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)

Голы: Раймонд — 1 (Ларкин, Ледди), 46:17 — 1:0. Бертуцци — 5 (Ларкин, Раймонд), 48:53 — 2:0. Дженнер — 2 (бол., Ворачек, Лайне), 52:51 — 2:1. Наместников — 2 (п.в., Эрне, Стаал), 58:46 — 3:1. Эрне — 1 (п.в., Наместников, Расмуссен), 59:50 — 4:1.

Вратари: Грайсс — Корписало (58:06).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (13+18+14) — 23 (8+5+10).

Наши: Наместников (15.24/1/+2) — Гавриков (22.25/1/0), Чинахов (12.00/2/-1).

20 октября. Детройт. Little Caesars Arena.