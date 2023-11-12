«Детройт» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» на выезде проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5.

У «Блю Джэкетс» голы забили Александр Тексье, Адам Фантилли, Шон Курали и Патрик Лайне. За «Ред Уингз» отличились Лукас Раймонд, Робби Фаббри (дубль), Алекс Дебринкэт и Даниэль Спронг.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.